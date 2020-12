Der Stadtrat hat beschlossen, doch keine Elektrobusse für Lindau anzuschaffen. Stattdessen sollen Diesel-Hybrid-Busse die städtische Flotte ergänzen. Klimaaktivisten kritisieren das.

Die Umstellung der Busflotte auf Elektrofahrzeuge hätte in den kommenden acht Jahren rund 1,6 Millionen Euro mehr gekostet als der Kauf von Dieselbussen. Die Einnahmen der Stadt seien durch die Corona-Krise aber zurückgegangen. Die Kassenlage gebe die Anschaffung der Elektrobusse derzeit nicht her, sagte ein Sprecher der Stadt gegenüber dem SWR. Darüber hinaus rechne man wegen der Corona-Pandemie in Linau mit weniger Fahrgästen. Auch diese Einschätzung hatte Einfluss auf die Entscheidung gegen eine Anschaffung von teureren Elektrobussen.

"Fridays for Future" kritisieren die Enscheidung scharf

Klimaaktivisten, unter anderem von "Fridays For Future" kritisierten die Entscheidung der Räte scharf. Es brauche 2020 keinen Weitblick, um die Vorteile der Batteriebusse zu erkennen. Gerade in einem Jahrzehnt, in dem um jede Tonne CO2 gerungen werden müsse, schaffe Lindau Dieselbusse an, schrieben die Klimaaktivisten auf ihrer Facebookseite.