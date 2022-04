Liebherr: Umsatz der Firmengruppe 2021 deutlich gestiegen

Die Liebherr Firmengruppe mit zahlreichen Standorten in Oberschwaben und am Bodensee hat im vergangenen Jahr Umsatz und Gewinn gesteigert. Das geht aus dem Geschäftsbericht hervor.

Die Firmengruppe Liebherr ist nach eigenen Angaben einer der größten Baumaschinenhersteller der Welt. Der Umsatz kletterte 2021 auf 11,6 Milliarden Euro, ein Plus von knapp 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Den Gewinn gibt Liebherr mit 545 Millionen Euro an. Ein Wert über dem Niveau vor der Pandemie, heißt es in einer Mitteilung zum Geschäftsbericht, der am Montag veröffentlicht wurde. Die Firmengruppe Liebherr ist auch personell gewachsen: Knapp 50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren es zum Jahresende, 1.700 mehr als zu Beginn des Jahres 2021. Im Gespräch mit SWR-Moderatorin Tina Löschner erklärt Reporter Frank Wiesner die Zahlen:

Investitionen in alternative Antriebe

In Forschung und Entwicklung investierte die Firmengruppe im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben rund 560 Millionen Euro. Ein Schwerpunkt sei die Erforschung alternativer Antriebstechnologien. So erweiterte Liebherr sein Programm an Baumaschinen mit Elektroantrieben. Darüber hinaus habe man verschiedene Produkte auf den Einsatz von hydrierten Pflanzenölen vorbereitet. Der Standort Kirchdorf an der Iller (Kreis Biberach) beispielsweise betanke bereits jetzt alle Maschinen standardmäßig mit dem klimaneutralen Kraftstoff.

Dieser neue Raupenbagger von Liebherr für Bergbau und Steinbrüche hat einen Elektroantrieb. Pressestelle Liebherr

Neue Produktionsstätten

Auch in neue Produktionsstätten wurde investiert: Ein neues Werk in Bulgarien zum Beispiel versorgt die Liebherr-Mischtechnik GmbH in Bad Schussenried (Kreis Biberach) mit Vormontagen für Fahrmischer und fertigt den Stahlbau dafür. In Dettingen/Iller (Kreis Biberach) erweiterte Liebherr die Vertriebsstruktur für Baumaschinen durch ein neues Verwaltungs- und Reparaturgebäude.

Liebherr-Aerospace in Lindenberg (Kreis Lindau) ist einer von mehreren Standorten der Firmengruppe, dort werden Technologien für die Luftfahrt entwickelt. Pressestelle Liebherr-Aerospace Lindenberg

Ausblick auf 2022 verhalten optimistisch

Die Rahmenbedingungen im vergangenen Jahr aber seien schwierig gewesen, so Liebherr. Der Konzern wuchs trotz Rohstoffknappheit, Engpässen in Lieferketten und nur eingeschränkt verfügbarer Elektronikbauteile. Deswegen blickt Liebherr nur verhalten optimistisch in die Zukunft. Der Ukraine-Krieg zeige schon jetzt negative Auswirkungen und der Konzern werde aktuell auf die gegen Russland verhängten Sanktionen ausgerichtet, heißt es.

Liebherr setzt weiter auf Geschäfte in Russland

Die Liebherr-Firmengruppe will aber trotz der Sanktionen weiter in Russland Geschäfte machen. Allerdings sollen Firmen, die sanktioniert sind, nicht mehr beliefert werden. Weder Mitarbeiter noch Kunden seien verantwortlich für den Krieg, heißt es. Russland zählt zu den größten Absatzmärkten der Liebherr Firmengruppe - und zu den ältesten. Der oberschwäbische Firmengründer Hans Liebherr war einer der ersten Unternehmer aus Deutschland, der nach dem Zweiten Weltkrieg Beziehungen in die Sowjetunion aufbaute. Heute betreibt die Firmengruppe Tochtergesellschaften mit mehreren tausend Mitarbeitern und Standorten in allen Regionen Russlands, auch an der Grenze zur Ukraine.