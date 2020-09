Die Sparte Betontechnik der Firma Liebherr will am Standort Bad Schussenried (Kreis Biberach) 100 Arbeitsplätze abbauen. Das gab das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt. Liebherr begründet die Entscheidung mit einer strategischen Neuausrichtung des Standorts. Ziel sei es, den Stellenabbau ohne betriebsbedingte Kündigungen umzusetzen. Es gebe bereits Gespräche mit dem Betriebsrat und der Gewerkschaft IG Metall. Liebherr beschäftigt derzeit in Bad Schussenried 850 Mitarbeiter.