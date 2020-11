per Mail teilen

Bei der Liebherr Aerospace Lindenberg, dem größten Arbeitgeber im Kreis Lindau, ruht diese Woche der Betrieb. Auch im Werk Friedrichshafen (Bodenseekreis) stehen die Maschinen still. Grund ist die wirtschaftliche Lage.

Infolge der Corona-Pandemie sei die Luftfahrtbranche in einer schwierigen Lage, erklärte die Geschäftsführung auf SWR-Anfrage. Betroffen von der einwöchigen Betriebsruhe ist neben dem Standort Lindenberg im Kreis Lindau auch das Werk in Friedrichshafen (Bodenseekreis). Beide haben zusammen nach Liebherr-Angaben knapp 3.000 Beschäftigte.

Zweite Betriebsruhe in diesem Jahr

Es ist die zweite Betriebsruhe in diesem Jahr. Bereits im April hatte Liebherr Aerospace Lindenberg zehn Tage zu. Seit Mai sind Teilbereiche in Kurzarbeit. Und die werde auch noch längere Zeit andauern, so die Geschäftsführung.

Flugzeughersteller in der Krise

Der Standort im Kreis Lindau ist Zulieferer für Flugzeughersteller weltweit und von der Krise in der Luftfahrtindustrie deshalb besonders betroffen. Seit Monaten stehen große Teile der Airline-Flotten weltweit am Boden, neue Flugzeuge werden kaum noch gekauft. Auch fehlen Wartungs- und Serviceaufträge. Die Branche rechnet nach eigenen Angaben mit einem Umsatzrückgang von bis zu 40 Prozent.