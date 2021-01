Der oberschwäbische Liebherr-Konzern steigt in die Produktion von Ultra-Tiefkühlgeräten ein. Die neuen Tiefkühlschränke können Temperaturen von bis zu minus 86 Grad konstant halten. Sie seien daher nicht nur für wissenschaftliches Forschungsmaterial wie DNA, Viren oder Proteine geeignet, sondern auch für den Corona-Impfstoff beispielsweise von Biontech und Pfizer, erklärte eine Unternehmenssprecherin auf SWR-Anfrage. Ultra-Tiefkühlgeräte seien schon länger geplant gewesen, man gehe von entsprechender Nachfrage aus. Konkrete Zahlen nennt Liebherr nicht. Gefertigt werden die Kühlschränke nicht am Hauptsitz von Liebherr-Hausgeräte in Ochsenhausen (Kreis Biberach), sondern in Österreich.