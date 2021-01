per Mail teilen

Der Vertriebsarm des Baumaschinenherstellers Liebherr baut einen neuen Standort in Dettingen (Kreis Biberach). Das Unternehmen investiert rund 20 Millionen Euro in drei neue Gebäude, so eine Sprecherin. Dort sollen ab Ende des Jahres rund 80 Mitarbeiter beschäftigt sein. 20 Arbeitsplätze entstehen neu. Die Liebherr Baumaschinen Vertriebs- und Service GmbH verkauft und vermietet Baumaschinen wie Radlader und Bagger.