Die Gewerkschaft Verdi will am Mittwoch mit Beschäftigten der Stiftung Liebenau-Tochtergesellschaft "Leben im Alter" ihren Unmut über den Abbruch der Tarifverhandlungen kundtun. Geplant ist laut einem Verdi-Sprecher am Nachmittag eine Lichtparade bei der Konzernzentrale in Meckenbeuren im Bodenseekreis. Vergangene Woche hatte die Stiftung Liebenau die seit einem Jahr andauernden Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft Verdi aufgekündigt.