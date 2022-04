Lichterfest soll Ravensburg zum Leuchten bringen

Mehr als 100 Leuchtfiguren sollen am Samstag die Ravensburger Innenstadt in mystischem Licht erstrahlen lassen. Wer aus der Ferne zuschauen will: Der SWR streamt das Lichterfest live.

Wenn das Wetter den Veranstaltern keinen Strich durch die Rechnung macht, werden die Leuchtfiguren am Samstagabend (9. April) ab 20:15 Uhr in einer großen Parade durch die obere Altstadt rund um den Gespinstmarkt getragen. Alle Zuschauer sind eingeladen, mit weiteren Lichtern und selbstgebastelten Figuren die Stadt Ravensburg an diesem Abend zum Leuchten zu bringen. Live gestreamt wird das Lichterfest am Samstagabend hier an dieser Stelle vom SWR. Figuren in offenen Werkstätten gebaut Das Motto des Lichterfestes 2022 ist "Luft": Drachen, eine Astronautin, Wolken, ein Raumschiff - mehr als 100 luftige Figuren aus Weidenruten, Seidenpapier und leuchtenden LEDs im Innern haben Ravensburger Bürgerinnen und Bürger in den vergangenen Monaten angefertigt. Es gab offene Werkstätten und Workshops, in denen die Lichtgestalten unter fachkundiger Anleitung im Kapuziner Kreativzentrum gebaut wurden. Das Lichterfest 2020 in Ravensburg. SWR Rebecca Lüer Premiere 2020 war großer Erfolg Beim ersten Lichterfest im Februar 2020 säumten tausende Zuschauer die Straßen. Leuchtende Fische, Seeschlangen, Tiefseetaucher und viele Phantasiewesen begeisterten das Publikum. Die teils riesigen Leuchtinstallationen aus leichten Holzgerüsten, Bambus und Seidenpapier waren das Ergebnis monatelanger Arbeit. Bürgerinnen und Bürger, Schulklassen, Vereine und Kindergärten hatten mit Unterstützung von Künstlern die Figuren gebastelt. Das Lichterfest 2020 in Ravensburg. SWR Rebecca Lüer