"Licht, Luft und Farbe" heißt die aktuelle Ausstellung in der Konstanzer Wessenberg-Galerie. Gezeigt wird Landschaftsmalerei an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert.



Damals begann die Malerei im Freien, sie fand in der Kunst des Impressionismus ihren Ausdruck. 80 Gemälde süddeutscher Impressionisten - darunter prominente Künstler wie Max Liebermann, aber auch weniger bekannte Künstler sind nun in der Städtischen Galerie in Konstanz zu sehen.

Verschmutzung durch Industrialisierung macht Wert der Natur bewusst

Die zunehmende Industrialisierung führte vor rund 150 Jahren zu einer allgemein veränderten Haltung gegenüber der Natur. Und sie förderte eine differenziertere Wahrnehmung der Umwelt.

Mit Tube und Pinsel raus in die Natur

Die Farbe aus der Tube hat schließlich dazu beigetragen, dass die Maler mobil wurden, dass sie ihre Leinwand mit raus in die Natur nehmen und an der frischen Luft malen konnten. Und die Künstler begannen auch, flüchtige Momente und stimmungsvollen Szenen auf die Leinwand zu bringen. Bernhard Hentschel hat sich die Ausstellung in der Konstanzer Wessenberg-Galerie angesehen.