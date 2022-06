per Mail teilen

Liane Lippert aus Friedrichshafen hat am Sonntag das Frauenrennen bei den deutschen Straßenrad-Meisterschaften gewonnen. Die 24-Jährige vom Radteam DSM setzte sich nach 122 Kilometern vor Ricarda Bauerfeind und Nadine Gill durch. Den ersten Meistertitel hatte Lippert im Jahr 2018 geholt. Ende Juli will Liane Lippert bei der Tour de France der Frauen an den Start gehen.