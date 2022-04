Feuerwehr-Löschfahrzeug wird zum Wohnmobil

per Mail teilen

Der leidenschaftliche Feuerwehrmann Michael Schäffler will auch im Urlaub nicht auf ein Feuerwehrauto verzichten. Er hat sich ein ausrangiertes Löschfahrzeug zum Wohnmobil umgebaut.

Als ehrenamtlicher Feuerwehrmann weiß Michael Schäffeler aus Leutkirch (Kreis Ravensburg) genau, wie gepflegt die Fahrzeuge der Feuerwehr sind: Sie werden regelmäßig gewartet, stehen fast immer in der Garage und sind verhältnismäßig wenige Kilometer gefahren.

Mit ehemaligem Löschfahrzeug tourt Michael durch Europa

2018 hat Michael Schäffeler sich dann ein 34 Jahre altes, ausrangiertes Feuerwehrfahrzeug gekauft. Viel Zeit und Geld hat er investiert, bis es so weit war und er alles nach seinen Vorstellungen ein- und umgebaut hatte. Inzwischen war der junge Allgäuer bereits in Italien, Frankreich, den Niederlanden und natürlich bei uns daheim in Baden-Württemberg mit dem feuerroten Wohnmobil unterwegs. Welche Reaktionen er dabei erlebt hat, erfahren Sie im Video.