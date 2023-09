Vier Verletzte durch Unfall auf Wasserrutsche in Leutkirch

Bei einem Unfall auf einer Rutsche eines Spaßbades bei Leutkirch im Kreis Ravensburg sind am Montagabend zwei Kinder und zwei Erwachsene verletzt worden.

Am Montagabend ist es in einem Spaßbad bei Leutkirch im Allgäu zu einem Unfall auf einer Wasserrutsche gekommen. Eine 39-jährige Frau war laut Polizei mit ihrem achtjährigen Sohn zusammen auf einem Reifen in der Rutsche unterwegs. Eine 58 Jahre alte Frau rutschte mit einem zehnjährigen Jungen danach. Am Ende der Rutsche sollen alle vier zusammengestoßen sein.

Bei dem Aufprall sollen sich mehrere Menschen teilweise schwer verletzt haben. Die beiden Frauen und Jungen kamen in ein Krankenhaus. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ermittelt die Polizei.