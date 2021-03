per Mail teilen

Menschen ab 85 können sich ab Freitag auch in Leutkirch im Allgäu (Kreis Ravensburg) impfen lassen. Das Sozialministerium hat die Stadt als eine von rund zehn Kommunen für das Pilotprojekt ausgewählt.

Gedacht ist die Corona-Impfung in den Pilot-Impfzentren für Seniorinnen und Senioren, die nur schwer zu den teils weit entfernten Kreisimpfzentren gelangen können. So dauert die Autofahrt von Leutkirch zum Kreisimpfzentrum in Ravensburg eine knappe Stunde. Das ist für manche über 80-Jährige ein zu weiter Weg.

Impfung vorerst nur für Leutkircher Senioren

In der ehemaligen Leutkircher Landwirtschaftsschule bieten mobile Impfteams aus Ulm künftig jeden Freitag 30 Erstimpfungen an, später sowohl 30 Erst- als auch Zweitimpfungen. Geimpft würden zunächst nur über 85-jährige Bürger aus Leutkirch.

Es handele sich um eine Idee, die man zusammen mit dem Kreis Ravensburg in Eigenregie umgesetzt habe, so die Stadt Leutkirch. Deshalb gebe es bereits erste Anmeldungen. Nun erfolge das Ganze als Pilotprojekt des Sozialministeriums.