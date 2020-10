Die Stadt Leutkirch im Allgäu (Kreis Ravensburg) schließt kurzfristig ihren Bocksaal. Nach Angaben der Stadt hatte eine Prüfung ergeben, dass in dem Saal der Brandschutz verbessert werden muss. Dies dauere vermutlich bis Anfang nächsten Jahres. In dem Saal im 500 Jahre alten Bockgebäude finden viele Veranstaltungen statt, so waren dort auch ab dem Wochenende die Baden-Württembergischen Literaturtage geplant, bei denen Isny, Leutkirch und Wangen Gastgeber sind. Man werde nun die Festhalle dafür nutzen, so die Stadt. Dies sei auch wegen Corona von Vorteil, weil in die Festhalle knapp 100 Menschen dürfen, in den Bocksaal nur 40.