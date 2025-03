Leutkirch bekommt eigenes Elektrobähnle

Wer im Center Parcs Allgäu Urlaub macht, kann bald mit einem Elektrobähnle in die Altstadt von Leutkirch fahren. Der Gemeinderat hat dem Kauf einer solchen Bahn zugestimmt.

Zwischen der Altstadt von Leutkirch im Allgäu (Kreis Ravensburg) und der Ferienanlage Center Parcs soll ab 2026 ein stadteigenes Elektrobähnle fahren. Das hat am Montag der Gemeinderat einstimmig beschlossen, wie die Stadt mitteilte. Mit dem umweltfreundlichen und barrierefreien Bähnle will Leutkirch noch mehr Urlauber aus dem Ferienpark in die Innenstadt locken. Eine derartige Elektrobahn hat bis zu drei Wagons und bietet Platz für bis zu 50 Fahrgäste.

Bahnfahrt soll Touristen-Attraktion sein

Angeboten werden könnten die jeweils halbstündigen Fahrten immer zwischen Ostern und Oktober, so die Stadt. Entlang eines alten Bahndamms sollen die Urlauber entspannt und ohne nervige Parkplatzsuche in die Altstadt gelangen und wieder zurück in die Center-Parcs-Ferienanlage. Während der Fahrt will die Stadt multimediale Informationen zur Region bieten. Zudem möchte sie ein familiengerechtes Spiel- und Erlebniskonzept für die Fahrt und den Aufenthalt in der Innenstadt entwickeln.



Mit dem Gemeinderatsbeschluss kann die Stadt nun solch eine Elektrobahn kaufen. Die Kosten liegen bei 650.000 Euro, allerdings sollen sie durch EU-Fördergelder für den ländlichen Raum abgemildert werden. Die Stadt spricht von 40 Prozent Zuschuss zum Nettokaufpreis. Den Betrieb der Bahn mit Fahrer, Wartung, Strom und Reinigung will sie größtenteils durch die Fahrkarteneinnahmen decken, zum Teil zeigten auch Sponsoren Interesse an einer Partnerschaft, so die Stadt.

Start fürs eigene Elektrobähnle erst 2026

Erstmals fahren soll das stadteigene Elektrobähnle 2026. Ein früherer Start sei wegen der Dauer der Zuschussbewilligung sowie der langen Lieferzeiten für die Fahrzeuge nicht möglich. Allerdings entschied der Gemeinderat auch: Die Stadt kann kommenden Sommer nochmal ein gemietetes Bähnle einsetzen, so wie bei einem zweiwöchigen Testlauf im Vorjahr. Dabei waren rund 6.500 Urlauber kostenlos per Elektrobahn zwischen Center Parcs Allgäu und der Altstadt unterwegs. Sie bewerteten das Angebot durchweg positiv, erklärte die Stadt, und steigerten die Besucherfrequenz in der Innenstadt merklich.

Vor allem bei Kindern beliebt: Die für Testfahrten gemietete Elektrobahn kam bei den Center-Parcs-Urlaubern gut an. Jürgen Schall

Nur zwischen der Ferienanlage und der Altstadt fahren müsse das Bähnle aber nicht. So habe es im Rahmen der Testfahrten Anfragen gegeben, es auch als "Marktbähnle" einzusetzen, das montags Menschen aus den Seniorenzentren zum Wochenmarkt bringt. Darüber hinaus könne es als "Zubringer-Shuttle" für Besucher des Leutkircher Kinderfestes dienen oder von Unternehmen, Vereinen und Privatpersonen gemietet werden.

Leutkirch durch Center Parcs bei Übernachtungen auf Platz zwei

Der Stadt zufolge erfährt Leutkirch im Allgäu durch den Center Parcs Park Allgäu eine sehr hohe touristische Bedeutung. Mit gut 1,4 Millionen Übernachtungen pro Jahr stehe Leutkirch derzeit nach Oberstdorf an Position zwei im gesamten Allgäu. Die Ferienanlage des Betreibers Center Parcs Europe mit Sitz in den Niederlanden wurde 2018 eröffnet. Sie bietet rund 1.000 Ferienhäuser.