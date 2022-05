Feuerwehr rückt zu Brand eines Mehrfamilienhauses aus

Rund 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr und Rettung sind zu zu einem Brand eines Mehrfamilienhauses in Leupolz bei Wangen im Allgäu ausgerückt. Laut Polizei brach das Feuer in dem Haus mit vier Wohnungen in der Nähe der Kirche gegen vier Uhr morgens aus. Die Feuerwehr Wangen ist im Einsatz, die Ursache für den Brand ist noch unklar. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen aber niemand, alle Bewohner konnten sich ins Freie retten. Bereits am vergangenen Donnerstag musste die Feuerwehr zu einem Wohnhausbrand in Leupolz ausrücken. Der Sachschaden lag bei etwa einer Million Euro. Die Polizei sieht jedoch keinen Zusammenhang zwischen beiden Bränden.