Platz 31 für Langläufer Friedrich Moch bei letztem Rennen bei Olympia in Peking

Langläufer Friedrich Moch aus Isny im Allgäu (Kreis Ravensburg) ist bei den olympischen Winterspielen in Peking sein letztes Rennen gelaufen. Beim Langlauf-Massenstart in der freien Technik der Männer belegte der 21-Jährige Platz 31. Wegen extremer Kälte und starken Windes war das Rennen von 50 auf 30 Kilometer verkürzt worden und begann später als geplant. Gold und Silber gingen an Russland, Bronze an Norwegen. Zu Mochs Olympia-Bilanz in Peking zählen zudem ein 13. Platz im Skiathlon und ein fünfter Rang mit der Staffel.