HSG Konstanz verabschiedet sich aus der 2. Bundesliga

Die Handballer der HSG Konstanz verabschieden sich am Mittwochabend aus der 2. Bundesliga. Der Abstieg steht fest. In ihrem letzten Spiel treffen sie auf die SG BBM Bietigheim.

Die Handballer der HSG Konstanz treten am Mittwochabend vor heimischem Publikum zu ihrem letzten Zweitligaspiel an. Gegner im Baden-Württemberg-Derby ist der Tabellensechste aus Bietigheim. Die Konstanzer stehen in der Tabelle auf dem 18. Platz. Eine Relegation wie in früheren Jahren ist nicht mehr möglich. In der kommenden Saison spielt die HSG deshalb in der 3. Liga. Mehrere Spieler verlassen den Verein, fünf Neuzugänge wurden bereits verpflichtet.

Emotionaler Abschied für Fans und Verein

Für Spieler und Fans wird es ein emotionaler Abend in der Konstanzer Schänzlehalle: Nicht nur der Abschied aus der 2. Liga steht an, insgesamt neun Spieler werden die HSG Konstanz verlassen. Sie sollen am Abend von den Fans und dem Verein gebührend gefeiert werden.

Torhüter Moritz Ebert verlässt die HSG Konstanz. Pressestelle HSG Konstanz

Besonders schwer dürfte der Abschied dem Torhüter und Beachhandball-Europameister Moritz Ebert fallen, der seit 2005 das HSG-Trikot trägt und von den Minis bis zum Bundesligateam alle Mannschaften der HSG durchlaufen hat. Der 22-Jährige wechselt nach Würzburg.

Zweitjüngste Mannschaft der Liga

Eine anstrengende Saison liegt hinter der HSG Konstanz. Als erfolgsverwöhnter Aufsteiger und zweitjüngste Mannschaft der Liga waren die Konstanzer im vergangenen Jahr in die Saison gestartet. Doch die 2. Bundesliga erwies sich als zu stark. Die Bilanz nach 37 Spielen: 25 Niederlagen, sieben Siege, fünf unentschiedene Spiele.

Fünf neue Spieler verpflichtet

In der Sommerpause muss sich die Mannschaft jetzt neu aufstellen - fünf Neuzugänge konnten bereits verpflichtet werden. So hat sich die HSG zum Beispiel Verstärkung aus Schweden geholt. Der 26-jährige Rückraumspieler Felix Sproß wechselt vom schwedischen Club Helsingborg an den Bodensee. Der gebürtige Mindener hat bereits Erfahrungen in der 1. und 2. Bundesliga gemacht.

Saisonstart in der 3. Liga ist voraussichtlich Anfang September.