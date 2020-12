Was für ein Abschied: In Friedrichshafen hat sich das Jahr 2020 am Donnerstagmorgen noch einmal von seiner schönen Seite gezeigt. Der letzte Sonnenaufgang des Jahres zauberte Pastelltöne an den Himmel. Im Hintergrund thronen die verschneiten Alpen über dem Bodensee.

