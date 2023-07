Das war's! Für fast 1,5 Millionen Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg haben die Sommerferien begonnen. Im Bildungszentrum Markdorf (Bodenseekreis) ging es laut und fröhlich zu.

Am letzten Schultag für knapp 1,5 Millionen Schüler und Schülerinnen sowie etwa 120.000 Lehrkräfte an öffentlichen Schulen hat mit der Zeugnisausgabe am Mittwoch das Schuljahr geendet. Im Bildungszentrum Markdorf im Bodenseekreis erhielten rund 2.000 Kinder und Jugendliche ihre Noten.

SWR-Reporterin Karin Wehrheim hat das aufgeregte Treiben dort beobachtet:

Die 17- und 18-Jährigen des Markdorfer Gymnasiums beginnen nach den Sommerferien eine Ausbildung oder ein Freiwilliges Soziales Jahr. Im Gebäude des Bildungszentrums, das Gymnasium und Realschule gemeinsam nutzen, wird über die Ferien der Fußboden aufgerissen und erneuert.

In den Sommerferien geht die Sanierung des Schulgebäudes weiter: Der Boden wird aufgerissen. SWR Karin Wehrheim

Befristet angestellte Lehrkräfte, die in diesem Jahr in Baden-Württemberg erstmals weiter bezahlt werden, gibt es nach Aussage der Koordinierenden Schulleiterin Diana Amann in Markdorf nicht. Alle Referendarinnen und Referendare werden im kommenden Schuljahr übernommen. Das beginnt am 10. September.

Am bayerischen Bodensee, im Landkreis Lindau, endet das Schuljahr erst am Freitag.