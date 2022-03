Die Lettow-Vorbeck-Straße in Radolfzell (Kreis Konstanz) ist am Freitagnachmittag in Magnolienstraße umbenannt worden. Der ehemalige Namensgeber der Straße war vor mehr als 100 Jahren am Völkermord im heutigen Namibia beteiligt. Der Gemeinderat beschloss die Umbenennung im vergangenen Jahr. Anwohner hatten sich zuvor allerdings mehrheitlich gegen eine Umbenennung der Straße ausgesprochen.