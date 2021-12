Das Leprosenhaus in Bad Wurzach

Die Corona-Krise hält uns in Atem, ein Ende der Pandemie ist noch nicht genau abzusehen. Doch Seuchen und Pandemien wie Pest, Cholera oder Lepra gab es schon immer. In Bad Wurzach (Kreis Ravensburg) steht noch ein ehemaliges Leprosenhaus.

Die Lepra kam im 11. und 12. Jahrhundert nach Europa und breitete sich auch in Oberschwaben aus - wohl durch die Kreuzzüge. Die Leprakranken wurden damals außerhalb der Stadtmauern untergebracht, in sogenannten Leprosenhäusern.

Sehr wenige solcher Häuser sind noch erhalten. In Bad Wurzach steht das ehemalige Leprosenhaus noch, eine Besonderheit. Thea Thomiczek hat sich von Hildegard Kussauer, Vorsitzende des Fördervereins, durch das historische Gebäude führen lassen.

Das Leprosenhaus, ein großes Fachwerkhaus oberhalb der Stadt auf einem kleinen Hügel, wurde 1355 erstmals urkundlich erwähnt. Es war eine Art Isolierstation für Leprakranke. Die Erkrankten litten an Veränderungen der Haut, der Knochen und des Nervengewebes. Wenn sie aus dem Haus gingen, mussten sie einen schwarzen Spitzhut und Umhang tragen. Damit sie den Almosengebern nicht zu nahe kamen, mussten sie immer einen langen Bettelstab dabei haben und die anderen Menschen mit einer Klapper davor warnen, sich ihnen zu nähern.

Aus der Gesellschaft waren die Leprakranken ausgeschlossen, aber meistens durften sie in Leprosenhäusern wohnen, bekamen Essen und ein Bett. Im Leprosenhaus Bad Wurzach, das 1669 komplett neu aufgebaut wurde, kann man heute noch sehen, wie so eine Kammer eingerichtet war. Auf dem Tisch steht eine seltsame Medizin: eine Glasflasche mit einer eingelegten Kreuzotter. Die Medizin sollte - so wie eine Schlange sich häutet, den Kranken zu einer neuen Haut verhelfen. Das dürfte in den seltensten Fällen gelungen sein.

Völlig abgeschottet von der Gesellschaft

Die Kranken konnten teilweise ein hohes Alter erreichen, der letzte Aussätzige in Bad Wurzach starb 1830 - davor hatte er 30 Jahre im Leprosenhaus gelebt. Versorgt wurden die hochansteckend kranken Menschen von einer Siechenmagd. Diese lebte genauso vollständig von der Gesellschaft isoliert wie die Aussätzigen mit ihnen im Leprosenhaus. Und es gab auch nach dem Tod keine Zusammenführung. Leprakranke wurden fernab der Familie auf einem getrennten Friedhof beerdigt.