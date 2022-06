Leiterin der Arbeitsagentur Konstanz-Ravensburg geht in den Ruhestand

Während ihrer Zeit als Leiterin hat es Jutta Driesch unter anderem geschafft, die Arbeitslosenquote in der Region zu senken und die Beschäftigungsquote von Frauen deutlich zu erhöhen. Darauf sei sie stolz, sagt sie.

Von Beginn an habe ihr das Thema Frauen auf dem Arbeitsmarkt sehr am Herzen gelegen, sagt Jutta Driesch im SWR-Interview. Obwohl sie in der Region Bodensee-Oberschwaben einen Fortschritt sehe, müsse weiterhin an Verbesserungen für Frauen gearbeitet werden. Sie selbst war 40 Jahre lang bei der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg beschäftigt. In den vergangenen zehn Jahren leitete sie die Agentur Konstanz-Ravensburg, die die zweitgrößte Arbeitsagentur in Baden-Württemberg ist.

"In den 40 Jahren habe ich immer sehr gerne Arbeitsmarktpolitik gemacht. Ich habe die Arbeit immer mit sehr großer Freude absolviert."

SWR-Moderatorin Thea Thomiczek hat mit Jutta Driesch über ihr Arbeitsleben gesprochen und gefragt, ob sie sich mit einem guten Gefühl verabschieden konnte:

Große Herausforderungen am Arbeitsmarkt seien in den vergangenen zehn Jahren vor allem die Auswirkungen der Finanz- und Bankenkrise, die Flüchtlingskrise, die Corona-Pandemie und zuletzt der Krieg in der Ukraine gewesen, sagt Jutta Driesch. Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten dabei eine enorme Leistungsbereitschaft gezeigt, um in diesen Krisen das Beste für die Menschen am Arbeitsmarkt zu leisten, sagt sie. Darauf ist sie stolz.

Nun freue sie sich sehr auf ihren Ruhestand, erzählt Jutta Driesch. In der freien Zeit möchte sie vor allem künstlerisch tätig sein und viel malen und zeichnen. Ihr Nachfolger als Leiter der Arbeitsagentur ist ab 1. Juli Mathias Auch.