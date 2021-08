per Mail teilen

Sieben Beschäftigte eines Unternehmens in Tettnang im Bodenseekreis sind nach einem Unfall mit einer Chemikalie vorübergehend ins Krankenhaus gebracht worden. Insgesamt 28 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten über Atembeschwerden, Übelkeit, Kopfschmerzen und Augenreizungen geklagt, teilte die Polizei am Freitag mit. Grund war ein Bedienfehler an einer Produktionsmaschine, dadurch sei Reinigungsmittel ausgetreten. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.