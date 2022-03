In Lustenau in Vorarlberg hat am Samstag ein Grundstücksbesitzer bei Arbeiten an einem Entwässerungsgraben eine weibliche Leiche gefunden. Laut Polizei könnte es sich um eine als vermisst gemeldete Frau aus Dornbirn handeln. Dies soll eine Obduktion klären, ebenso, ob ein Fremdverschulden vorliegt. Das sei nicht auszuschließen, so die Polizei. Die weiteren Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt Vorarlberg übernommen.