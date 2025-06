Mit bunten LEGO-Steinen gegen Barrieren: In Bad Waldsee soll Rollstuhlfahrern der Zugang zu Geschäften erleichtert werden - mit Rampen aus LEGO. Noch bis Ende Juni werden Spenden gesammelt.

Nur eine Treppenstufe am Eingang reicht, und Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer müssen draußen bleiben. Diese Erfahrung machen auch immer wieder betroffene Bürgerinnen und Bürger in Bad Waldsee (Kreis Ravensburg), wenn sie dort in Geschäften einkaufen wollen. Doch die Stadt will das mit Zufahrtsrampen ändern: gebaut aus bunten LEGO-Steinen. An sieben Sammelstellen kann man die Steine spenden.

Schülerinnen und Schüler sollen Rampen zusammenbauen

Wer LEGO- oder DUPLO-Steine übrig hat, kann sie der Stadt zufolge bis Ende des Monats zu den Stellen bringen, damit Schüler im Rahmen von Projekttagen daraus die entsprechenden Rampen bauen. Sie sind für drei Geschäfte gedacht und können auch Menschen mit Rollatoren oder Kinderwagen zugutekommen. Zusammengebaut werden sie Anfang Juli im Bildungs-, Begegnungs- und Förderzentrum Bad Waldsee sowie im Jugendhaus.

LEGO-Rampen für Bad Waldsee: Diese Steine werden gebraucht Um die Rampen bauen zu können bittet die Stadt um folgende Steine:

Basic-Steine (breit, schmal), Basic-Steine flach und Grundplatten (Breite 25,5 cm) aus dem LEGO-Sortiment sowie aus dem DUPLO-Segment Basic-Steine, Platten (flach), Dach-Schindeln und Steine aller Längen. Abgeben kann man sie bei folgenden Sammelstellen:

- Bürgerbüro, Hauptstraße 12

- Jugendhaus Prisma!, Steinacherstr. 19

- Liebenau Teilhabe BBF Bad Waldsee, Steinstraße 13

- Liebenau Teilhabe Inklusionsbüro, Hauptstraße 25

- Textilreinigung Kinzel, Am Kornhaus 5

- Friseur Salon Beck und Zechner, Wurzacher Straße 19

- EAT! WE LOVE FOOD, Am Ravensburger Tor 7

Anleitungen für den Bau geben Mitarbeitende der Stiftung Liebenau, die bereits auf der Landesgartenschau in Überlingen (Bodenseekreis) eine LEGO-Rampen-Aktion ins Leben gerufen hatte. Die Stiftung ist zusammen mit den drei Waldseer Geschäften Kooperationspartner des städtischen Projekts, das mit bis zu 5.000 Euro von der "Aktion Mensch" gefördert wird. Es ist eines von vielen in Deutschland. So gab es etwa auch in Konstanz und Singen schon Aktionen mit LEGO-Rampen.

LEGO-Rampen sollen weiterer Baustein für Inklusion sein

Die Stadt sieht in der Aktion einen weiteren Baustein ihres Projekts "Für ein gutes Miteinander – Bad Waldsee auf dem Weg zur inklusiven Stadt". Eine gelingende Teilhabe am gesellschaftlichen Leben setze die Barrierefreiheit im eigenen Umfeld voraus. Die LEGO-Rampen sollen hier helfen.

Sie könnten sogar besonders schwere Elektro-Rollstühle aushalten, so eine Sprecherin der Stiftung Liebenau. Die Konstruktionen aus verklebten LEGO-Steinen seien sehr stabil. Bei Nässe allerdings könne die Nutzung für E-Rollstühle schwierig werden. Überhaupt erfolge die Benutzung auf eigene Gefahr. Es handele sich um kein zertifiziertes Hilfsmittel, das den DIN-Vorschriften von rollstuhl- oder behindertengerechten Rampen entspreche. Zudem könne nur eine Treppenstufe überwunden werden.

Kritik: LEGO-Rampen sind nur Zwischenlösung

Für Vertreter von Menschen mit Behinderung ist das auch Anlass für Kritik. "Die Rampen helfen sicher an der einen oder anderen Stelle, aber das sollte keine Dauerlösung sein", sagt etwa Ellen Hermann vom Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter, zuständig für Oberschwaben. Es wäre wünschenswert, wenn Geschäfte, Praxen sowie die Gastronomie selbst für Barrierefreiheit sorgen würden. Dazu müsse die Politik Anreize schaffen, unter Umständen auch finanzieller Art.