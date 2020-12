Die Landeserstaufnahmestelle, kurz LEA, in Sigmaringen wird vorübergehend zusätzliche asylsuchende Menschen aufnehmen. Damit soll das Ankunftszentrum in Heidelberg entlastet werden. Das teilte das Regierungspräsidium Tübingen mit. In der LEA Sigmaringen werden ab sofort neu ankommende Asylsuchende registriert und medizinisch untersucht. Dazu gehört auch ein Coronatest. Die Menschen stellen in Sigmaringen auch ihren Asylantrag, erklärt das Regierungspräsidium. Nach 14 Tagen sollen sie offiziell in der LEA Sigmaringen aufgenommen werden. Dort bleiben sie, bis sie in den Land- und Stadtkreisen eine Unterkunft bekommen. Sigmaringen entlastet das Ankunftszentrum Heidelberg, weil einerseits wieder etwas mehr Flüchtlinge ankommen, bestätigte eine Sprecherin des Regierungspräsidiums, andererseits brauche man dort wegen der Coronapandemie und den Hygienevorgaben mehr Zeit und Platz.