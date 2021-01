Der Tübinger Regierungspräsident Klaus Tappeser will die Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge langfristig in Sigmaringen halten. Mit ihren 250 Arbeitsplätzen sei sie ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für Sigmaringen, so Tappeser. Rund 400 Flüchtlinge seien dort aktuell untergebracht. Platz gäbe es für mehr als doppelt so viele. Im Land gibt es neben dem Ankunftszentrum für Flüchtlinge in Heidelberg vier Landeserstaufnahmestellen. Neben Sigmaringen jeweils eine in Ellwangen, Karlsruhe und Freiburg. 2022 will das Land festlegen, in welchen Einrichtungen Flüchtlinge künftig aufgenommen werden sollen.