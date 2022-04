In Tschagguns in Vorarlberg ist am Mittwoch im Freigelände eine Lawine abgegangen. Laut Vorarlberger Polizei gibt es keine Verletzten. Hubschrauberbesatzungen suchten am Vormittag vorsorglich nach Verschütteten. In ganz Vorarlberg gilt aktuell erhebliche Lawinengefahr. Grund seien Neuschnee, Regen und Sturm, so der Lawinenwarndienst.