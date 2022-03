Laura Süßemilch holt EM-Titel im Bahnrad-Vierer

Radsportlerin Laura Süßemilch aus Aulendorf (Kreis Ravensburg) hat mit dem deutschen Bahnrad-Vierer der Frauen bei den Europameisterschaften in der Schweiz den Titel geholt. Das Team, zu dem neben Nachwuchsfahrerin Süßemilch die Olympiasiegerinnen Lisa Brennauer, Franziska Brauße und Mieke Kröger gehören, setzte sich am zweiten Tag der Titelkämpfe in Grenchen im Finale gegen den Vorjahreszweiten Italien durch. Das Quartett siegte in 4:13 Minuten und blieb damit über dem Weltrekord von 4:04. Bei den Olympischen Spielen in Tokio war der Bahnrad-Vierer mehrfach Weltrekord gefahren und hatte Gold gewonnen. Laura Süßemilch war ebenfalls in Tokio dabei, kam aber als Ersatzfahrerin nicht zum Einsatz.