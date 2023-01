19 Millionen Euro für Kläranlage in Laupheim

Der Gemeinderat von Laupheim (Kreis Biberach) entscheidet am Montagabend darüber, ob die Kläranlage in den kommenden zehn Jahren in drei Bauabschnitten saniert wird - für 19 Millionen Euro.

Die Generalsanierung der Kläranlage steht am Montag auf der Tagesordnung des Laupheimer Gemeinderats. Für gut 19 Millionen Euro soll die Anlage innerhalb der nächsten zehn Jahre modernisiert werden. Die Maschinentechnik der 47 Jahre alten Anlage für die Stadt Laupheim, die Teilorte Baustetten, Unter- und Obersulmetingen sowie für die Gemeinde Mietingen (Kreis Biberach), sei in die Jahre gekommen, so die Stadtverwaltung. Kläranlage soll energieeffizienter werden Die Anlage soll in drei Bauabschnitten in den nächsten zehn Jahren modernisiert werden, um das Ausfallrisiko zu senken und energieeffizienter zu machen. Der Bauausschuss hatte der Sanierung bereits vor zwei Wochen einstimmig zugestimmt. Sollte der Gemeinderat dem Beschluss folgen, sollen noch in diesem Jahr der Gasbehälter erneuert und der Faulturm instandgesetzt werden.