In Laupheim (Kreis Biberach) werden derzeit wieder professionell Saatkrähen vertrieben - mithilfe von Greifvögeln. Schon seit Langem gibt es Ärger wegen der Krähen.

Bereits zum fünften Mal seit 2017 hat die Stadt Laupheim einen Falkner beauftragt, der die Krähen mit seinen Greifvögeln vertreiben soll. Die Krähen sollen Angst bekommen, so dass sie sich am Stadtrand statt in der Stadtmitte niederlassen. Weil Krähen unter Artenschutz stehen, gibt es nur wenige Möglichkeiten, sie legal zu vergrämen.

60.000 Euro zahlt Laupheim für die Vertreibung

60.000 Euro gibt die Stadt Laupheim dieses Mal für die Vertreibung aus. Viele Anwohner machen Druck. Sie fühlen sich seit Jahren von den Krähen gestört. Die Tiere nisten zum Beispiel in Parks und auf Friedhöfen, machen Krach und hinterlassen viel Kot.