Ein Team des Laupheimer Hubschraubergeschwaders ist derzeit mit einer Maschine im Einsatz nach den Unwettern in Slowenien. Die Bundeswehr leistet vor Ort Katastrophenhilfe.

Das Hubschraubergeschwader 64 der Bundeswehr aus Laupheim (Kreis Biberach) ist derzeit mit einem schweren Transporthubschrauber in von Überschwemmungen betroffenen Gebieten in Slowenien im Einsatz. Nach den Unwettern und Hochwasser in Slowenien leistet die Bundeswehr Katastrophenhilfe.

Der schwere Transporthubschrauber CH-53 aus Laupheim sowie eine weitere Maschine vom Geschwader aus Holzdorf (Sachsen-Anhalt) sind nach Angaben der Luftwaffe am Dienstag in Slowenien angekommen.

++#Hochwasser in #Slowenien++Wir wurden heute beauftragt, mit schweren Transporthubschraubern in 🇸🇮 zu unterstützen. Wir sind soeben mit zwei unserer #CH53 aus #Holzdorf und #Laupheim in Ljubljana gelandet. Weitere Informationen folgen!#FluthilfeSlowenien pic.twitter.com/KoVdIlpj58

Hubschrauber transportieren Menschen, Hilfsgüter und Lebensmittel

Der Schwerpunkt der Einsätze liegt laut Luftwaffe darin, Hilfsgüter und Lebensmittel in die betroffenen Gebiete zu transportieren, insgesamt seien das an den ersten beiden Einsatztagen gut 40 Tonnen Material gewesen. Auch rund 100 Menschen seien bislang mit den Hubschraubern transportiert worden. Stationiert sind die Maschinen auf einem Flugplatz in Slovenj Gradec gut 100 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt in Richtung österreichische Grenze, nahe eines Überschwemmungsgebiets.