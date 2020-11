Soldaten des Hubschraubergeschwaders der Luftwaffe in Laupheim (Kreis Biberach) kehren ab Mitte Dezember aus Afghanistan zurück. Eine andere Einheit soll die Aufgaben der Laupheimer übernehmen, so ein Sprecher der Luftwaffe. Damit endet der Afghanistan-Einsatz der Laupheimer fürs Erste. Geplant sei zwar, dass die Maschinen Mitte 2022 wieder in das umkämpfte Land zurückkehren. Aber nur, wenn der Bundestag das Mandat für den Einsatz verlängert, so der Sprecher. In der Zwischenzeit gönne man den Laupheimern eine Verschnaufpause, die auch zur Fortbildung genutzt werden soll. Das Hubschraubergeschwader 64 ist zurzeit mit fünf Maschinen und rund 80 Soldatinnen und Soldaten in Afghanistan.