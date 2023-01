Eine neue Gedenktafel mit Namen von jüdischen Opfern des Nationalsozialismus wird am Donnerstag in Laupheim (Kreis Biberach) eingeweiht.

Die Stadt Laupheim weiht am Donnerstagabend eine neue Gedenktafel mit Namen ehemaliger jüdischer Mitbürgerinnen und Mitbürger ein. Am Vorabend des Tages zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert die Stadt an jüdische Menschen aus Laupheim, die die Nationalsozialisten in den Konzentrations- und Vernichtungslagern ermordet haben.

Weitere Namen von Opfern recherchiert und ergänzt

Die bisherige Gedenktafel aus dem Jahr 1984 mit 102 Namen wird um eine neue Tafel ergänzt. Darauf sind weitere 53 Namen von Menschen, die deportiert wurden. Wie die Stadtverwaltung dem SWR mitteilte, wurden Lebensdaten, Herkunft sowie Sterbeort der ehemaligen Mitbürger in den vergangenen Jahren recherchiert. Die Einweihung auf dem jüdischen Friedhof in Laupheim beginnt um 18 Uhr. Männliche Besucher sollten eine Kopfbedeckung tragen.