Bei Maselheim im Kreis Biberach ist am Donnerstagnachmittag ein mit 108 Schweinen beladener Viehtransporter umgekippt. 55 Tiere verendeten an der Unfallstelle.

Bis kurz vor 22 Uhr am Donnerstag, also rund achteinhalb Stunden, war die Auffahrt auf die B30 bei Maselheim-Äpfingen (Kreis Biberach) gesperrt, weil ein Tiertransporter mit Schweinen umgekippt war. So lange brauchten die Einsatzkräfte, um den Transporter zu bergen, der in Fahrtrichtung Ulm unterwegs war und aus bislang unbekannter Ursache umgekippt war.

Der Polizei zufolge waren zum Zeitpunkt des Unfalls 108 Tiere an Bord des Transporters. 55 Tiere seien an der Unfallstelle verendet. Der Fahrer des Tiertransporters habe schwere Verletzungen erlitten. Zudem liefen an der Unfallstelle, so ein Polizeisprecher, etwa 400 Liter Diesel aus. Den vorläufigen Schaden schätzt die Polizei auf 120.000 Euro.

Korrektur In einer früheren Version des Artikels hieß es, dass der Tiertransporter mit 180 Schweinen beladen war. Die Polizei hat nun allerdings mitgeteilt, dass nur 108 Tiere an Bord gewesen seien.

Teilweise wurden die überlebenden Schweine in einen anderen Lastzug verladen und in einen Schlachthof gebracht. Die toten Tiere wurden in die Tierkörperbeseitigungsanlage transportiert.

Schweine werden aus einem umgekippten Laster bei Maselheim geborgen. Ralf Zwiebler

Notschlachtungen vor Ort

Das Veterinäramt habe Metzger gerufen, die zum Unfallort kommen sollten, um Notschlachtungen vorzunehmen, so die Polizei. Im Einsatz waren Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte. Neben der Straße sei ein provisorischer Pferch eingerichtet worden, damit die unverletzten Schweine nicht weglaufen.