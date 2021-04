In Aitrach (Kreis Ravensburg) ist am Freitagnachmittag ein Lastwagen an einer Autobahnunterführung hängen geblieben. Laut Polizei hatte der Fahrer die Höhe seines Gefährts unterschätzt, er hatte einen Bagger geladen. Der Bagger prallte gegen die Brücke und fiel vom Lastwagen. Es entstand Sachschaden von rund 60.000 Euro. Die Brücke, über die die A96 verläuft, wurde anschließend von der Autobahnmeisterei kontrolliert. Es wurden keine Beeinträchtigungen festgestellt. Der Fahrer des Lkw und sein Beifahrer kamen mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus.