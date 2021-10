per Mail teilen

In Lindau gibt es ab sofort Lastenräder zu mieten. Die erste halbe Stunde ist kostenfrei, teilte die Stadt mit. Die Miet-Lastenräder werden vom Freistaat Bayern im Rahmen eines Modellprojekts gefördert. Sie sind vorerst an drei Standorten in der Stadt erhältlich, ab Frühjahr sind acht Standorte geplant. Nutzer müssen sich über eine App registrieren.