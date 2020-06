In den Reisebüros in der Region Bodensee-Oberschwaben läuft das Geschäft nach der Corona-Krise langsam wieder an. Das ergab eine SWR-Umfrage. Die ersten Kunden buchten wieder, wenn auch vorsichtig, heißt es bei Reisebüros in Friedrichshafen und Konstanz. Besonders gefragt seien Urlaube in Deutschland, Österreich und Kroatien. Für August und September gebe es auch Anfragen für Mallorca und die Kanarischen Inseln. Große Verunsicherung herrsche jedoch bei Kunden, die eine Reise in die Türkei gebucht haben. Für das Land gilt bis voraussichtlich Ende August eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes.