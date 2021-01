Der Deutsche Skiverband hat Skilangläufer Friedrich Moch vom WSV Isny für die Nordischen Junioren- und U23-Weltmeisterschaften in Finnland nominiert. Die Wettkämpfe beginnen am 8. Februar. Der 20-Jährige nahm bereits im vergangenen Jahr an der Juniorenweltmeisterschaft in Oberwiesenthal teil und wurde zwei Mal Vizeweltmeister.