Eine sogenannte Wasserhose ist am Sonntagabend vor Langenargen (Bodenseekreis) über den Bodensee gezogen. Eine Wasserhose gilt als Mini-Tornado über der Wasseroberfläche.

Bei einer Wasserhose zieht eine Art Rüssel das Wasser aus dem See nach oben. Wasserhosen würden aber meistens keine so großen Schäden anrichten wie Tornados, sagt Gernot Schütz aus dem SWR-Wetterteam. Laut der Wasserschutzpolizei gab es am Sonntagabend keine Verletzten und Schäden durch die Wasserhose. In folgenden Audio erklärt Schütz, unter welchen Wetterbedingungen eine Wasserhose entsteht.