Eine eigentlich unbedrohliche Forellen-Krankheit könnte Forellen in bestimmten Regionen in Baden-Württemberg in den kommenden 50 Jahren ausrotten. Schuld daran sei der Klimawandel, so die Forscher aus Langenargen.

Im Rahmen einer Studie sei der Erreger nahezu im ganzen Land in Flüssen und Bächen gefunden worden. Die eigentlich harmlose Nierenerkrankung, die sogenannte PKD (englische Abkürzung für Proliferative Kidney Disease) wird den Fischen mittlerweile zur Gefahr.

Warme Flüsse und Bäche bedeuten Gefahr für junge Fische

Denn die Krankheit schlägt vor allem dann zu, wenn die Wassertemperaturen im Sommer wochenlang auf über 15 Grad steigen, so Forschungsleiter Alexander Brinker von der Fischereiforschungsstelle in Langenargen. Dadurch sterben viele junge Fische in zu warmen Bächen oder Flüssen an der Krankheit. Auch Äsche und Lachse seien von der Krankheit bedroht.

Forellen könnten in wärmeren Regionen aussterben

In kühleren Bereichen habe sich bei Untersuchungen in der Wutach im Schwarzwald gezeigt, dass Fische zwar erkranken, aber nicht sterben. Wenn der Klimawandel weiterhin fortschreitet, werde es ab dem Jahr 2070 möglicherweise nur noch in den Höhenlagen von Schwarzwald und der Schwäbischen Alb Forellen in Baden-Württemberg geben, warnt die Fischereiforschungsstelle in Langenargen.

Keine weiteren Wasserkraftanlagen und mehr Schatten

Um die Folgen des Kilmawandels abzumildern schlägt Brinker unter anderem vor, keine weiteren Wasserkraftanlagen in unverbauten Gewässern zu errichten und nicht schattenspendende Ufervegetation abzuholzen.