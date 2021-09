per Mail teilen

Zwei 13 und 14 Jahre alte Kinder sind am Mittwochabend auf einer Luftmatratze im Bodensee vor Langenargen (Bodenseekreis) in Seenot geraten. Laut Polizei hatte ein Bademeister bemerkt, dass die beiden sehr schnell in Richtung Schweizer Ufer abtrieben. Es gelang den Kindern nicht, mit zwei Paddeln gegen den relativ starken Wind anzukämpfen. Sie wurden vom Polizeiboot aufgegriffen und ihren Eltern übergeben.