Die Preise für die Pacht landwirtschaftlicher Flächen sind in den vergangenen zehn Jahren um rund 30 Prozent gestiegen, so das Statistische Landesamt. Die regionalen Unterscheide sind dabei hoch. Bauern im rinderstarken Oberschwaben bezahlen pro Hektar knapp 400 Euro. Das ist rund doppelt so viel wie etwa ihre Kollegen im Nordschwarzwald.