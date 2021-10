Landwirtschaftsmesse "Agraria Oberschwaben" startet

per Mail teilen

In Ravensburg startet am Mittwoch die Landwirtschaftsmesse "Agraria Oberschwaben". 200 Aussteller präsentieren rund um die Oberschwabenhalle bis Sonntag Landmaschinen und Nützliches für Verbraucher.

Die Fachmesse ersetzt erneut die wegen der Corona-Pandemie abgesagte Oberschwabenschau. Im Unterschied zur Premiere 2020 ist die "Agraria" in diesem Jahr aber nicht nur für Land- und Forstwirte interessant, sondern für die ganze Familie, versprechen die Veranstalter. Die Messe werde größer, bunter, vielseitiger: Auf etwa 25 Prozent mehr Ausstellungsfläche sind rund doppelt so viele Aussteller eingeplant.

Mekka für Traktorfans

So werden auf dem Freigelände und in den Messehallen neben der Ravensburger Oberschwabenhalle wieder Schlepper und Anbaugeräte gezeigt, ebenso wie neueste Melk-, Stall- und Fütterungstechnik. In diesem Jahr wird erstmals aber auch der klassische Verbraucherthemen-Mix einer Oberschwabenschau geboten: Mit Nützlichem aus den Bereichen Haushalt, Wohnen, Sanieren, Bauen und Freizeit - vom Bügeleisen bis zum Putzmittel. Auch das kulinarische Angebot werde deutlich vielseitiger sein als 2020, heißt es vom Veranstalter.