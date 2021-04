Das Land investiert knapp neun Millionen Euro in das Landwirtschaftliche Zentrum Baden-Württemberg in Aulendorf im Kreis Ravensburg. So sollen auf dem Gelände zwei neue hochmoderne Ställe entstehen, ein Kälberstall für 150 Jungtiere und ein Stall für 65 Milchkühe mit automatisiertem Melksystem. Der Neubau ist nötig, weil vor drei Jahren ein Großbrand am Aulendorfer Landwirtschaftszentrum einen Millionenschaden angerichtet hat. Die Einrichtung des Landes dient der Forschung und Fortbildung.