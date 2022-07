76-Jähriger wird von Silage verschüttet und stirbt

Auf einem Bauernhof bei Isny im Allgäu (Kreis Ravensburg) ist ein Landwirt unter Mais-Silage verschüttet und getötet worden. Den bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge hatte der 76-Jährige am Dienstagmittag auf einem Hof im Isnyer Weiler Schweinebach Futterballen in eine Futtermischanlage geladen. Der Landwirt schnitt demnach einen großen Futterballen auf, die schwere Mais-Silage quoll heraus und begrub ihn unter sich. Zeugen beobachteten den Vorfall und wählten sofort den Notruf. Trotz schneller Bergung und Versorgung durch Rettungskräfte starb der Mann noch an der Unglückstelle an seinen schweren Verletzungen. Die Polizei schließt Fremdverschulden derzeit aus.