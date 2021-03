Mit seinen Fliesen gestaltet Klaus Frick aus Ravensburg Bäder, Flure und Böden. Er liebt seine Arbeit - gerade weil er etwas erschafft, was für lange Zeit bleibt, sagt er. Aber manche Bedingungen machen es ihm schwer. Marion Kynaß hat den Fliesenleger gefragt, was die Politik besser machen könnte.

Seit gut 30 Jahren betreibt Klaus Frick einen kleinen Fliesenleger-Fachbetrieb mit einem Mitarbeiter in Ravensburg. Es bereitet ihm Sorgen, wenn er sieht, wie wenig junge Leute einen Handwerksberuf anstreben. Zudem würden viele der ausgebildete Gesellen danach einen Job in der Industrie annehmen.

Image des Handwerks stärken

Klaus Frick fände gut, wenn es die Möglichkeit gäbe, dass Handwerksmeister wie er in Schulen gingen und jungen Leuten aus dem Arbeitsalltag erzählen könnten. Die Weichen dafür müssten aber in der Politik gestellt werden.

Ein weiteres Problem, das man konkret lösen sollte, sieht er in den Hürden bei Betriebsübergaben. Junge Handwerker sollten mehr unterstützt werden bei ihrem Start in die Selbständigkeit - nur so könne man eine Struktur mit kleinen Handwerksbetrieben erhalten.

Keine Steuererhöhung direkt nach der Krise

Und nicht zuletzt stellt die Bürokratie immer wieder ein Problem dar. Antragsformulare für ein barrierefreies Bad, zum Beispiel, seien gerade für ältere Menschen oft so kompliziert, dass sie am Ende gar nicht die vollen Zuschüsse erhalten. Es komme immer wieder vor, dass das Geld, das die Senioren erhalten, für eine vernünftige barrierefreie Umgestaltung nicht ausreiche.

Das Auftragsbuch von Klaus Frick ist derzeit voll und er wünscht sich, dass das so bleibt. Deswegen hofft er, dass nach der Corona-Krise nicht gleich die Steuern stark angehoben werden. Dann nämlich könnten es sein, dass mancher eine geplante Badsanierung am Ende doch nicht bei ihm in Auftrag gibt.