Was für ein Schock für die CDU mitten in ihrer Stammregion, als sie nach der vergangenen Landtagswahl im Wahlkreis 69 Ravensburg das Direktmandat an die Grünen abgeben musste.

Manne Lucha (Grüne) zog direkt in den Landtag ein, und er wurde auch noch Sozialminister. Doppelte Schmach für die Union, deren Erstkandidat August Schuler über die Liste aber doch noch in den Landtag kam. Und er tritt in diesem Jahr wieder gegen Lucha an, der als zuständiger Minister in der Corona-Pandemie seit Monaten im Krisenmodus arbeitet und in den Medien präsent ist. Eine interessante Konstellation. Gelingt der CDU das Comeback oder ist die jahrzehntelange Vorherrschaft endgültig Vergangenheit? Dem Wahlkreis Ravensburg sind mit Tettnang und Neukirch zwei Kommunen aus dem Landkreis Bodensee zugeordnet.