Der Wahlkreis 66 Biberach ist seit Jahrzehnten fest in CDU-Hand. Doch die Hochburg bröckelt. Bei der vergangenen Landtagswahl verlor die Union fast 15 Prozentpunkte, die Grünen holten stark auf.

Das passierte ausgerechnet in einem wirtschaftsstarken Raum mit der landesweit niedrigsten Arbeitslosenquote. Der Landkreis Biberach ist schuldenfrei. Den Wahlkreis Biberach vertritt im Landtag Thomas Dörflinger von der CDU, er hat sich in seiner Fraktion in der zu Ende gehenden Legislaturperiode als Verkehrspolitiker profiliert.

Eine spannende Frage wird sein, ob Dörflinger seine Partei im "schwarzen Wahlkreis Biberach" ein Stück weit zurück zu alter Stärke führen kann oder ob gar die Grünen mit der CDU gleichziehen? Aufgeflammt ist in der Region zuletzt die Diskussion über Tierschutzverstöße in Schlachthöfen wie dem in Biberach. Der CDU-Landwirtschaftsminister Peter Hauk steht deswegen in der Kritik.